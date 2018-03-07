В Вене неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Вены. В результате происшествия мужчина и две женщины получили тяжелые ранения, сообщает OE24.

Инцидент произошел около 19:45 вечера по местному времени (21:45 мск) на улице Пратерштрассе в центре австрийской столицы.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Полиция ищет злоумышленника. Отмечается, что мотив преступника пока непонятен.