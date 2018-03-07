Американец заставил сына-хулигана бежать в школу под проливным дождем: видео

Житель американского штата Вирджиния Брайан Торнхилл изобрел оригинальное наказание для своего малолетнего сына, который хулиганил в школьном автобусе. Видеозапись, на которой запечатлен момент наказания, была опубликована в Facebook и за несколько дней собрал более 26 миллионов просмотров.

Сын Брайана плохо вел себя в школьном автобусе и грубил одноклассницам, из-за чего мальчику запретили пользоваться этим транспортом в течение трех дней. Отец решил наказать его комплексно – заставил бежать полтора километра в школу под проливным ливнем. Процесс похода наказанного ребенка в школу американец снял на видео и выложил в Сеть.

Метод наказания Брайан Торнхилл назвал «здоровым и креативным». Он напомнил о пользе физических нагрузок и добавил, что сам ребенок с пониманием отнесся к ситуации. Американец отметил, что после недели пробежек поведение его сына заметно улучшилось.