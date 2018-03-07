Coca-Cola не будет выпускать алкоголь в России

Компания Coca-Cola не планирует в ближайшее время производить, а также ввозить в Россиию слабоалкогольные напитки.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылку на пресс-службу Coca-Cola.

«Компания Coca-Cola в России фокусируется на производстве безалкогольных напитков и соков. Конечно, мы производим и квас, и кефир крепостью до 4%, но алкогольными они не считаются», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ее ближайшие годы могут поменяться.

Ранее сообщалось, что концерн Coca-Cola якобы впервые за 125 лет начнет выпускать для Японии слабоалкогольные напитки, крепость которого составит от трех до девяти градусов.