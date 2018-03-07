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Лукашенко от имени народа Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26

Вадим Синицын
22:35 07.03.2018
Белорусский лидер отметил, что в стране новость о крушении российского самолета встретили с глубокой скорбью.
Лукашенко от имени народа Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразился соболезнования в связи с катастрофой транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службы лидера Белоруссии.

В своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину Лукашенко отметил, что приносит соболезнования от имени белорусского народа как близким погибших российских военнослужащих, так и всему народу России.

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим», - сказано в заявлении.

Ан-26 разбился накануне при заходе на посадку недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. В самолете находились 33 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

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