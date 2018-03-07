В Житомире разрешили вывешивать бандеровский флаг не менее шести раз в год

Житомирский областной совет 7 марта рекомендовал вывешивать на административных зданиях красно-черный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)* в памятные дни националистов.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Депутаты утвердили шесть памятных дат, когда можно вывешивать бандеровские флаги на территории Житомирской области.

«Депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.

*Организация запрещена на территории России.