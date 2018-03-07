В Житомире разрешили вывешивать бандеровский флаг не менее шести раз в год
Житомирский облсовет утвердил порядок использования нацистского флага в памятные дни.
Фото: zt.gov.ua
Житомирский областной совет 7 марта рекомендовал вывешивать на административных зданиях красно-черный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)* в памятные дни националистов.
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Депутаты утвердили шесть памятных дат, когда можно вывешивать бандеровские флаги на территории Житомирской области.
«Депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.
*Организация запрещена на территории России.