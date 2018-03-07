Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта

В последний рабочий день россияне опустошают прилавки прилавки цветочных магазинов. Представители самых разных профессий съезжаются на цветочный Рижский рынок, чтобы купить цветов для своих коллег.

«Мне нравится Женский день! У меня очень большая семья, две сестры, а также очень много подруг, знакомых близких, их нужно порадовать», - рассказывает один из покупателей.

Мужчины берут цветы числом, без оглядки на кошелек и собственные силы. От корзин с букетами голова идет кругом. Продавцы на происходящее смотрят свысока, в прямом смысле поднявшись над суетой.

При выборе букета флористы советуют обращать внимание на эластичность лепестков, они должны быть немного упругими и при сгибании держать форму. Покупать цветы необходимо с полураскрытым бутоном.

Сезонный бизнес переживает настоящую цветную революцию. Позиции тюльпанов, которые являлись признанными лидерами этого рынка, потеснила экзотика - итальянские маки и лютики.

Но авторитет тюльпанов, конечно, непоколебим, они цветут, но не пахнут, неприхотливы в уходе и стоят недорого. Теперь эти цветы приживаются и на подмосковных теплицах.

«Голландский тюльпан едет две недели и стоит на таможне. Наш тюльпан может простоять до трех недель», - говорит главный агроном тепличного хозяйства Ирина Сафронова.

Цены на цветы, как это часто бывает, кусаются. Всплеск спроса приводит к подорожанию роз и тюльпанов до 30 процентов, но покупателей это не останавливает. Россия традиционно считается одним из мировых потребителей цветов – два миллиарда штук каждый год, большинство из которых приходится на 8 Марта.