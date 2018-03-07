ВМС США приступили к учениям в Арктике
Согласно плану, учения ICEX 2018 продлятся около пяти недель.
Видео: Defense Flash News/ YouTube
В Арктике начались совместные учения военно-морских сил Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Норвегии ICEX 2018.
В маневрах задействованы около 200 военнослужащих, два атомных аппарата, две подводные лодки, а также беспилотные летательные аппраты, сенсоры и спутники.
Штаб ICEX 2018 расположен в Северном Ледовитом океане примерно в 322 километрах к северу от населенного пункта Прадхо-Бей на побережье моря Бофорта (штат Аляска, США).
Целью военных учений, которые продлятся около пяти недель, является сбор научных данных, ориентирование на местности, развитие отношений с союзниками.