Крупнейшие со времен холодной войны: в Пентагоне анонсировали учения у границ России

Страны Североатлантического альянса проведут крупные учения у границ Российской Федерации, в них примут участие более 45 тысяч человек. Об этом заявил глава Корпуса Морской пехоты США Роберт Неллер, передает РИА Новости.

Масштабная тренировка под предводительством США должна состояться в октябре. В ней будут участвовать десятки самолетов и кораблей.

«Этой осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назывались "Соединение трезубца" (Trident Juncture)», — заявил генерал Неллер в ходе сенатских слушаниях в США.

Учения главным образом пройдут на территории Норвегии. Неллер не сказал прямо, что военные будут тренироваться недалеко от границ России, но дал понять, что дело будет обстоять именно так, упомянув потенциальные «демарши» со стороны РФ. По словам американского военачальника, Европа якобы нуждается в защите, и учения призваны ее продемонстрировать.