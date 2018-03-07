В Скотланд-Ярде рассказали, чем отравили экс-полковника ГРУ

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марка Роули. По его словам, их таким образом пытались убить.

«Как вы знаете, эти два человека остаются в критическом состоянии», - сказал Роули.

В настоящее время пострадавшие находятся в местной больнице. Каким именно веществом они были отравлены не сообщается.

Напомним, 5 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии на лавочке в английском городе Солсбери.

Скрипаль в 2006 году был осужден в РФ за шпионаж в пользу Великобритании и провел несколько лет в тюрьме. В 2010 бывшего офицера помиловали, его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 агентов российских спецслужб, среди которых была и Анна Чапман.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал России «жестко ответить», если будет доказано, что Москва причастна к отравлению экс-разведчика. Российские дипломаты призвали британскую сторону разобраться в данной ситуации и предоставить официальные данные об инциденте в Солсбери.