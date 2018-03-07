Кадыров уточнил количество погибших при крушении Ми-8 в Чечне

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал подробности о крушении вертолета Ми-8, которое произошло сегодня на юге региона. Информацию Кадыров обнародовал в Telegram.

Глава Чечни рассказал, как развивались трагические события в Итум-Калинском районе. По его словам, вертолет транспортировал пограничников на заставу. Когда он завис в двух метрах над землей перед посадкой, произошел резкий порыв ветра, и машину заволокло.

Ми-8 упал в пропасть с высоты в 150 метров, двое человек успели выпрыгнуть из воздушного судна, семь пограничников осталось в нем. Спасателям удалось достать тела пяти погибших, а также двух выживших пограничников. Один из выживших скончался в республиканской больнице, второй находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.