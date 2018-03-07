«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки»

Компания «Яндекс» закрывает фотохостинг «Фотки», который был запущен в 2007 году. В блоге компании сообщается, что с 27 апреля изображения пользователей будут переносить на сервис «Яндекс.Диск».

Переместить контент можно и сейчас, для этого необходимо нажать на кнопку «Переехать на "Яндекс.Диск"». Фотографии будут храниться на «Яндекс.Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.

В «Яндексе» сообщили, что хостинг «Фотки» закрывается из-за низкой посещаемости ресурса, последние полгода на него заходили только 5% зарегистрированных пользователей.