«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки»
Компания «Яндекс» закрывает фотохостинг «Фотки», который был запущен в 2007 году. В блоге компании сообщается, что с 27 апреля изображения пользователей будут переносить на сервис «Яндекс.Диск».
Переместить контент можно и сейчас, для этого необходимо нажать на кнопку «Переехать на "Яндекс.Диск"». Фотографии будут храниться на «Яндекс.Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.
В «Яндексе» сообщили, что хостинг «Фотки» закрывается из-за низкой посещаемости ресурса, последние полгода на него заходили только 5% зарегистрированных пользователей.
«Люди делятся снимками в основном в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. Скажем, на Диск можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на Фотки нет», - отмечается в сообщении.