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Украинские власти начали арест активов «Газпрома»

Вадим Синицын
20:19 07.03.2018
Департамент государственной исполнительной службы украинского Минюста приступил к аресту активов «Газпрома» после распоряжения премьер-министра Гройсмана.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Украины приступили к аресту активов российской энергетической компании «Газпром» на территории страны после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства Украины.

Как сказано в официальном заявления, в данный момент Департамент государственной исполнительной службы минюста Украины приступил к описи и аресту активов «Газпрома» на основе решения украинского суда.

«Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества «Газпром» в доход общего фонда Государственного бюджета Украины 171931854 000,00 грн», - говорится в сообщении правительства.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поручил Минюсту подготовиться совместно с «Нафтогазом», поскольку скоро якобы случится арест счетов «Газпрома» по всему миру. Однако на текущий момент «пророчество» главы правительства состоялось только на территории Украины силами министерства юстиции после его же прямой задачи.

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