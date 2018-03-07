Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на 8 марта и праздники

Жителей Москвы на праздник 8 марта и последующие за ним выходные дни ожидает не вполне весенняя погода. В город придут слабые, но морозы, кроме того, продолжится снегопад и добавится сильный восточный ветер до 9 метров в секунду.

На Международный женский день в российской столице ожидается около -5 градусов по Цельсию, к вечеру станет в два раза холоднее. Подобный температурный расклад сохранится до конца недели, после чего должно наступить потепление.

Холодную погоду в Москву и центральный регион принес атмосферный фронт с востока, сейчас он вплотную подошел к границам области. В Подмосковье на праздники стоит ожидать до -15 градусов.