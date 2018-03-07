Гройсман заявил о скором «аресте активов "Газпрома" по всему миру»

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что поручил министерству юстиции страны скоординировать действия с энергетической компанией «Нафтогаз». По мнению Гройсмана, это потребуется, когда активы российского «Газпрома» якобы начнут «арестовывать по всему миру».

«Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" относительно возможного ареста активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», - написал в Twitter Владимир Гройсман.

Також доручив Мін'юсту скоординувати дії з керівництвом НАК "Нафтогаз" щодо можливого арешту активів "Газпрому" по всьому світі у випадку невиконання рішень Стокгольмського арбітражу. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 марта 2018 г.

Каким образом некая координация действий «Нафтогаза» с министерством юстиции связана с умозрительным арестом активов «Газпрома», Гройсман не уточнил, однако добавил, что поручил усилить работу по взысканию штрафов с российской компании. В комментариях к записи пользователи выразили недоумение инициативой премьера и предположили, что сказанное им далеко от реальности.

Ранее стало известно, что «Газпром» предложил «Нафтогазу» встретиться для обсуждения расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Уведомление о начале процедуры расторжения было направлено еще пятого марта, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.