Бойцы Росгвардии поздравили женщин с 8 Марта стихами Бальмонта

Сотрудники Росгвардии поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

Правоохранители хором прочитали стихи Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся» на служебном построении. Кадры поздравления опубликованы на YouTube – канале ведомства.

После этого бойцы Росгвардии разошлись с букетами цветов, которые они подарят женщинам.