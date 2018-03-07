Бойцы Росгвардии поздравили женщин с 8 Марта стихами Бальмонта
Во время служебного построения правоохранители зачитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся».
Видео: Главное управление Росгвардии по г. Москве/ YouTube
Сотрудники Росгвардии поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.
Правоохранители хором прочитали стихи Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся» на служебном построении. Кадры поздравления опубликованы на YouTube – канале ведомства.
После этого бойцы Росгвардии разошлись с букетами цветов, которые они подарят женщинам.