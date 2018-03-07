«Эконом» и «безлимит»: в ЖКХ появятся тарифы, аналогичные сотовой связи

Контроль потребления населением коммунальных услуг и автоматизированное считывание показаний счетчиков в скором времени позволит ввести новые тарифы ЖКХ. Об этом заявил заместитель главы министерства строительства Андрей Чибис, сообщает РИА Новости.

Новые тарифы будут напоминать тарифы на мобильную связь, которые давно привычны для россиян. «Умное ЖКХ» позволит выбрать нужный тариф под конкретные нужды и не переплачивать. В качестве пример представитель ведомства перечислил тарифы под условными названиями «эконом», «оптимум» и «безлимит». Например, большие семьи смогут взять «безлимит» и не платить больше фиксированной суммы.

«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать. Это же позволит нам с вами ввести и дисконтные программы для потребителей, имею в виду как в сотовой связи», - рассказал Чибис.

По изначальной задумке проект «Умного ЖКХ» должен стать частью проекта «Умный город». Он представляет собой совокупность современных технологий и инструментов, которые должны позволить городу более эффективно использовать ресурсы, а его жителям принимать участие в принятии решений. Проект «Умный город» распланирован до 2024 года.