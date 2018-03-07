Следователи задержали бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии

Бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева задержали следователи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Дерева», - сказал знакомый с ситуацией источник.

Как пишет газета «Коммерсант», бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев задержан по делу о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. При этом расследуют дело сотрудники центрального аппарата СКР, поэтому после задержания чиновника отправили в Москву.

Вячеслав Дерев занимал пост члена Совета федерации от Карачаево-Черкесии с 2011 по 2016 год.