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Путин заявил, что США «грубо и нагло» обманули РФ в ситуации с госпереворотом на Украине

Александра Арсентьева
12:28 07.03.2018
По словам президента России, фактически США своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать нынешнюю власть в Киеве.

Американские партнеры обращались в 2014 году к России, просили о том, чтобы она сделала все, чтобы тогдашний украинский президент Виктор Янукович не применял армию, Москва дала согласие, но через день на Украине был совершен государственный переворот, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Хотя бы сказали - знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, – что мы этого не хотели, но так вот события (развивались – прим. ред.), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», – сказал Путин в новом документальном фильме «Миропорядок 2018».

По словам президента России, фактически США своими руками совершили этот переворот, поэтому вынуждены поддерживать нынешнюю власть в Киеве – «они загнали себя в угол просто». Как добавил Путин, это был первый случай серьезного обмана со стороны американских партнеров.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз – прим. ред.). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», – добавил президент.

Документальный фильм «Миропорядок 2018» основан на эксклюзивных интервью президента России Владимира Путина журналисту Владимиру Соловьеву.

Ранее сообщалось, что президент России, комментируя присоединение Крыма к России и последующее введение антироссийских санкций, заявил, что, возможно, Москву сознательно подвели к такой черте, оказавшись на которой она должна была действовать. 

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