Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа»

Полиция задержала генерального директора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» Ивана Попова, решается вопрос о мере пресечения, сообщили сайту ТРК «Звезда» в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

«Генеральный директор ("КрасАвиа") задержан полицией, в его задержании принимали участие и представители других правоохранительных органов. Подробности будут представлены позднее», - отметили в ведомстве.

Причину задержания и обстоятельства не указываются. В МВД не уточнили, связано ли задержание Попова с уголовным делом бывшего гендиректора авиакомпании Валерия Морданя, которого подозревают в поручении взятки в особо крупном размере. Авиакомпания также пока не комментирует задержание Попова, который спел проработать на своем посту менее трех месяцев.

Авиакомпания «КрасАвиа» с 2007 года выполняет внутрирегиональные и внутримуниципальные рейсы на самолетах и вертолетах в районах крайнего севера Красноярского края.