Названы самые популярные запросы в Google перед 8 Марта

В преддверии праздников россияне «спрашивают у Google», что подарить, где заказать еду и как поздравить коллег. Компания поделилась статистикой по запросам пользователей Сети в эти дни.

«Самый высокий интерес в поиске наблюдается к 8 марта, и это наиболее насыщенный поздравлениями праздник: поздравления с Международным женским днем искали 9 миллионов раз, с 23 февраля – 5,1 миллиона раз», - отмечается в статье.

Кроме того, сказано, что по данным исследования компании Data Insight, девушки чаще покупают подарки, причем даже на «женский» праздник. Девушки также чаще используют интернет для покупки подарков: 5% против 18% мужчин.

Перед 8 Марта пользователи обращаются к поисковикам за поздравлениями, духами, цветами и доставкой еды. Отмечается, что «бум интереса к цветам» начинается за неделю до весеннего праздника, но уже через день он возвращается к предпраздничному уровню.

«Самые популярные тематики в поиске – поздравления и открытки (9 миллионов запросов), духи (1,2 млн), цветы (1,1 млн), доставка еды (900 тыс.), подарки (700 тыс.), бронь ресторанов (250 тыс.), ювелирные украшения (200 тыс.), рецепты (80 тыс.), куда сходить (20 тыс.)», - уточнили в Google.

Самыми популярными цвета в запросах на 8 Марта являются тюльпаны, с большим отрывом за ними следуют гиацинты, и только потом розы и мимозы.

Компания проанализировала, что на первом месте покупок представительниц прекрасного пола по подарочным картам оказались мобильные телефоны (5,8%), второе место занимают цветы и садовые принадлежности (4,94%), следом идут товары для дома (4,7%), одежда (4,51%), обувь (3,94%).