Путин: Россия может применить ядерное оружие лишь как ответно-встречный удар

Теоретические планы РФ по применению ядерного оружия - это лишь ответные меры на пуски, которые зафиксирует российская система предупреждения о ракетном нападении, заявил Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018».

«Наши планы применения ядерного оружия, которого, надеюсь, никогда не будет, теоретические планы применения - это так называемый ответно-встречный удар», - сказал президент.

По его словам, решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если российская система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует не только старт ракет, но и даст точный прогноз по траектории полетов и времени падения головных частей на территорию страны.

«То есть если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», - подчеркнул Путин.

И добавил, что ядерная война станет глобальной катастрофой для всего мира.