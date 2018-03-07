Россия все равно выиграет – Путин о присоединении Крыма и антироссийских санкциях

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны после введения антироссийских санкций добиваются своих целей в тактическом плане, но Россия все равно выиграет.

«Наши оппоненты, партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени, конечно, своих целей в тактическом плане (добились – прим. ред.)? Но я думаю, что "вдолгую" мы все равно выиграем», – заявил Путин в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018».

Также президент, комментируя присоединение Крыма к России и последующее введение санкций против РФ, заявил, что, возможно, Москву сознательно подвели к такой черте, оказавшись на которой она должна была незамедлительно действовать.

«Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро так решительно, если не сказать дерзко», – сказал президент России.

Также он заявил, что не сомневался во введении антироссийских санкций в связи с присоединением Крыма, вопрос был лишь в форме.

«Не сомневался? Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано», – заявил российский лидер в интервью Соловьеву.

Президент отметил, что принимая решение, он на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, которые были связанны с отношениями России с многими странами мира.

«И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее», – добавил Путин.

Крым стал регионом России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголомовали за вхождение в состав Российской Федерации. Власти Крыма провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Документальный фильм «Миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью президента России Владимира Путина журналисту Владимиру Соловьеву.