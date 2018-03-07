В России предложили ввести ответственность за травлю в соцсетях

В России могут ввести ответственность за травлю в общественных местах и социальных сетях. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя Молодежного парламента при Госдуме Марию Воропаеву.

Молодежный парламент предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ соответствующую статью. Как предполагается авторами, нововведение защитит людей от травли в школе, а также любых общественных местах, пользователей интернета, в частности социальных сетей.

«Нужно, чтобы администраторы соцсестей не только блокировали противоправный контент, но и сообщества, в которых специально распространяются материалы с целью унизить того или иного человека», - отметила Воропаева.

По ее словам, такие действия не попадают под понятие «оскорбление», поскольку совершаются не одним человеком, а группой. Поэтому все это называют детскими шалостями, в том время как такая травля приводит порой к трагическим последствиям.

По словам зампреда комитета ГД по информационной политике Андрея Свинцова, ответственность за травлю в соцсетях должна наступать уже с 14 лет.

«В 14 лет они уже могут совершать опасные преступления...Конечно, ни о каком уголовном наказании речь идти не может, но штрафы от 5 до 10 тысяч рублей будут вполне действенны», — подчеркнул он.

Мнения среди экспертов и юристов разделились, однако все согласны с тем, что действующее законодательство по данному вопросу необходимо совершенствовать.