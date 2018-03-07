Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Звезды российской эстрады под эгидой общественного движения Putin Team и записали его гимн, а также сняли видеоклип. Над песней работали продюсер Игорь Матвиенко, рэпер Тимати и ди-джей Smash. Музыку к композиции написали Владимир Чиняев и Андрей Ширман, авторами слов выступили Тимур Юнусов, Лара Д’Элиа, Андрей Ширман, Александр Сахаров и Владимир Чиняев.

«Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего», – заявил продюсер Игорь Матвиенко, сказано в комментарии к клипу в официальном аккаунте YouTube Putin Team.

Песню «Путеводная звезда» исполняют Smash, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Дима Билан, группа «А-Студио», Александр Панайотов, Полина Гагарина, Нюша и Тимати. В съемках клипа также приняли участие телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong.