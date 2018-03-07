Децентрализация, федерализация, распад: куда идет Украина

Изгнанный Михаил Саакашвили выступил с заявлением, в котором предрек распад Украины из-за концентрации собственности в руках олигархов и роста сепаратистских настроений. Действительно, в этом вопросе к его мнению можно прислушаться: за время своего пребывания в этой стране и в качестве главы Одесской области, и в качестве уличного оппозиционера, он имел возможность ознакомиться с направлением происходящих в стране процессов. И если уж даже такой горячий сторонник «незалежной» говорит о ее скором распаде, то это серьезно.

Несостоявшаяся украинизация

«Территориально нестабильное государство» - так эксперты нередко называли Украину еще в 1990-е годы. Однако, по-настоящему остро, вопрос целостности встал в период и после т.н. «Оранжевой революции» 2004 г. Именно тогда раскол страны на Восток и Запад стал не просто фактом электоральной географии, а частью региональной идентичности.

11 лет назад, в феврале 2007 г., в то время один из ведущих политических деятелей Украины, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, в одном из своих интервью сказал: «Я с сожалением вынужден заявить, что существует опасность раскола и развала государства… Относительно Крыма я вынужден констатировать - Украина Крым потеряла».

Существует целый ряд факторов, препятствующих процессам внутренней интеграции гражданского общества Украины. Страна расколота внутренней языковой границей преимущественного распространения русского и украинского языков, причем это касается не только межрегиональных различий, но и культурной границы между городом и селом. Украина раздроблена и по религиозно-конфессиональному критерию. Сложности добавляет то, что разные регионы страны имеют и различное цивилизационное самосознание. Это выражается, в частности, и в разной направленности внешней комплиментарности, и в особенностях геополитических ориентаций.

Кроме того, центробежные тенденции усиливает тот тип экономики, который сложился на Украине в постсоветское время («клановый капитализм»). Страна разделена на зоны влияния различных финансово-промышленных групп, имеющих противоречивые интересы в области внешних связей, а также в борьбе за власть в Киеве. Это сказывается и на структуре украинского парламента, в котором реальное значение имеет не столько формально-политическое (блоковое либо партийное), сколько регионально-олигархическое фракционное деление. Читать далее...