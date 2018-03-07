Посетителю ресторана в Париже сняли скальп и отрубили руки

Двое неизвестных мужчин с саблей и мачете ворвались в ресторан в Париже и сняли скальп одному из посетителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.

Неизвестные в масках набросились на мужчину, сидевшего за столиком в заведении в десятом округе французской столицы, сняли с него скальп, отрубили ему одну руку и кисть на другой руке.

Отмечается, что пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки. В настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии в местной больнице.

По данным правоохранительных органов, нападавшие являются земляками пострадавшего, в связи с чем полиция считает, что причиной нападения могли быть личные счеты.