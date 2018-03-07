СМИ сообщили об успешном испытании Китаем гиперзвукового беспилотника

Китайские военные месяц назад успешно испытали сверхзвуковой беспилотник. С таким утверждением вышло издание South China Morning Post.

По данным газеты, дрон во время тестов смог достичь скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Как полагают журналисты, власти Китая намерены использовать полученные при испытании беспилотника знания при создании как гражданских, так и военных самолетов.

В частности, технологии могут спроецировать на китайский истребитель пятого поколения J-20. Он совершил свой первый испытательный полет в 2011 году, а в апреле 2017 года его приняли на вооружение.