РВИО И МИД решили организовать для россиян военно-патриотические туры в Европу

Российское военно-историческое общество, Министерство иностранных дел, Ростуризм и туроператоры начали проработку организации военно-патриотических туров в Европу. Об этом RT рассказала руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.

Она добавила, что туры хотят сделать тематическими, например они будут посвящены событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, Наполеоновских войн, Первой и Второй мировых войн. Сопровождать туристов будут профессиональные гиды.

Как отметила Усманова, в настоящее время существуют туристические поездки за рубеж в таком ключе, но их мало, чаще всего это единичные случаи.

«Мы же с помощью ресурсов МИД и Ростуризма хотим донести информацию до туроператоров и турагентств, чтобы они предлагали людям такие поездки. Учитывая важность и необходимость этого, мы начинаем в данном направлении активно работать», – заявила руководитель департамента информационной политики РВИО.

По ее словам, «патриотический» туризм подразумевает посещение мест, где проходили сражения, а также соответствующих музеев и монументов. Кроме того, туристы получат возможность почтить память погибших солдат Российской империи и Советского Союза на кладбищах.

Отмечается, что в РВИО собираются создать исторические поездки по Российской Федерации для иностранцев.