Депутат Рады назвал Анну Ахматову украинской поэтессой

Депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой назвал Анну Ахматову украинской поэтессой. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

«"Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне…" — так обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская, когда ей было тяжелее всего», - написал он в Facebook.

По его мнению, Ахматова стала одной из самых значимых поэтесс в России исключительно благодаря «имперской пропаганде московитов».

«Московиты убили ее мужа, бросили за решетку ее сына, издевались над самой Анной Андреевной. Она их ненавидела и публично говорила об этом, за что поплатилась. Это наше, и не надо отдавать никому», - добавил народный избранник.

При этом репрессии в семье Ахматовой случились в СССР, в состав которого входила и Украина.

Поэтесса Анна Ахматова (в девичестве Горенко) родилась в 1889 году в Одессе. Ее отцом был потомственный дворянин, инженер-механик императорского флота Андрей Горенко. Первого мужа поэтессы, Николая Гумилева, расстреляли в 1921 году, третьего – Николая Пунина, три раза арестовывали и погиб в 1953 году в лагере. А единственный сын Лев Гумилев провел в тюрьме более 10 лет. Все горести своей жизни Ахматова выразила в поэме «Реквием».