На ТТК в Москве столкнулись десять автомобилей: видео

Очевидцы сообщили о крупной аварии с участием десяти машин на Третьем транспортном кольце в Москве. Кадры с места ДТП публикует телеканал «360».

Несколько авто, а также грузовики оказались разбросаны по дороге. Как заявили очевидцы, инцидент произошел в среднем ряду. Что стало причиной ДТП узнать пока не удалось.

В МВД телеканалу «360» рассказали, что о данном инциденте ничего не знают.