Студенты избили вооруженного мужчину и прогнали с территории колледжа: видео

Мужчина, вооруженный ножами, ворвался в колледж в Нидерландах, но ученики не растерялись заведения не испугались и прогнали нападавшего.

На видео попала разборка на улице, на кадрах записи видно, как один из учеников бьет злоумышленника рюкзаком, после этого мужчина начал отступать. Далее толпа студентов изгнала вооруженного человека с территории учебного заведения.

По данным СМИ, инцидент обошелся без жертв, мужчину задержала полиция.