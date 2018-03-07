Раненого дальневосточного лесного кота спасли в Приморье

В Приморье спасли раненого дальневосточного лесного кота и поселили в Приморском сафари-парке. Об этом говорится на сайте парка.

Отмечается, что кота доставили из Находки еще в середине февраля. Волонтеры Находки обращались в различные инстанции с просьбой пристроить кота.

«14 февраля в районе поселка Новая Москва около дороги военнослужащие обнаружили раненого лесного кота и привезли в Находку в ветклинику "Леопольд"», — говорится в сообщении.

После чего благотворительный фонд «Пес и кот» взял финансирование лечения лесного кота на себя. На лечение животного приморцы собрали 10 тысяч рублей.

Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморья. Он проживает в бассейне реки Амур, а также на побережье Японского моря и в северо-восточном Китае.