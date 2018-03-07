Из-под Херсона в Донбасс в полном составе выдвинулась 57-я бригада ВСУ

В Донбасс в полном составе отправилась 57-я бригада ВСУ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В своем сообщении в соцсети Facebook написал, что ему из Херсона поступили сведения о том, что из Херсонской области в полном составе выдвинулась 57-я бригада, также был отправлен состав с военной техникой: бронетранспортерами и танками. Отдельно также выдвинулась колонна из 14 бензовозов на базе МАЗ и КрАЗ.

«Эта колонна была замечена на трассе Херсон – Мелитополь», – отметил Журавко.

По его словам, местные жители, которые общались с военными из 57-й бригады, утверждают, «что срочно все это движется на Донбасс».