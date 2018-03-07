Синоптики анонсировали частые опасные природные явления в России

Исходя из динамики роста опасных гидрометеорологических явлений на территории РФ за последние 25 лет, синоптики прогнозируют увеличение числа крупных ЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Антистихия».

По мнению ученых, рост крупных опасных природных явлений в ближайшее время ускоряется, и может составить в среднем до 16 в год. Возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности риски ЧС несут огромную угрозу для населения и экономических объектов.

Отмечается, что за последние 20 лет в мире жертвами катастроф стали более 3 млн человек, еще 800 млн пострадали.

Как сообщают специалисты, в зонах возможного воздействия аварий проживают более 90 млн россиян. Возможный ущерб ученые оценили в 675-900 млн рублей.

«Есть связь изменений климата с динамикой ОГЯ (опасных гидрометеорологических явлений), которая позволяет прогнозировать дальнейший рост последних, а, следовательно, и неблагоприятную тенденцию к росту предпосылок ЧС», — говорится в документе центра «Антистихия».

Синоптики отметили, что более 70% опасных природных явлений приходится на теплый период года – с апреля по октябрь.