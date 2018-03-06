Операция против боевиков в Восточной Гуте не нарушает резолюцию ООН - МИД Сирии

В министерстве иностранных дел Сирии подчеркнули, что действия правительственных войск в районе Восточной Гуты направлены исключительно на уничтожение боевиков, с целью защитить мирных жителей. Тем самым, военная операция ВС САР не нарушает резолюцию ООН 2401.

«Сирийская Арабская Республика вновь подтверждает, что вооруженные силы проводят военную операцию по уничтожению террористов в Восточной Гуте в порядке осуществления их права и обязанности по борьбе с терроризмом и в соответствии с международным гуманитарным правом для принятия всех необходимых мер для защиты гражданских лиц», - цитирует послание МИД Сирии генеральному секретарю ООН и Совбеза ООН сирийское национальное агентство SANA.

Также сирийское внешнеполитическое ведомство призвало генсекретаря ООН и СБ ООН «оказать давление на страны, поддерживающие террористические группировки» в Восточной Гуте с целью соблюдения резолюции 2401.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что за последние десять суток из-за обстрелов боевиков, находящихся в Восточной Гуте, в Дамаске погибли 13 человек, еще 135 были ранены.