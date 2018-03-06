В Калининграде задержан член группировки, причастной к теракту в Петербурге

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Калининградской области задержали участника террористической группировки, лидер которой причастен к теракту в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе спецоперации задержан гражданин РФ – участник террористического сообщества "Джамаат Таухид валь-Джихад", являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*», - говорится в сообщении.

Оперативники установили связь злоумышленника с лидером террористов, который причастен к теракту в петербургском метро в апреле 2017 года и находится сейчас в международном розыске. Кроме того, задержанный оказывал финансовую поддержку боевикам и помогал вербовщикам террористов в подборе добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии.

В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», предусматривающее до 15 лет лишения свободы.

«Исламское государство»* - террористическая группировка, запрещенная в РФ.