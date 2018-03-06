В Росавиации опровергли подлинность «расшифровки» переговоров пилотов Ан-148

Опубликованная СМИ расшифровка последнего разговора пилотов самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение. Об этом заявил официальный представитель Росавиации, как сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, в обнародованной расшифровке перепутаны местами реплики командира воздушного судна и второго пилота. Кроме того, присутствуют фразы и слова, которых нет в оригинальной записи.

«Представленная «расшифровка» дезинформирует общественность о происходившем в кабине… Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал», - заявил представитель Росавиации.

Расшифровка переговоров, которые якобы вели КВС и второй капитан разбившегося Ан-148, была опубликована каналом «78» и распространена многими СМИ. Официальный комментарий по поводу ее подлинности до сих пор отсутствовал.

Пассажирский самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту был 71 человек, никто из них не выжил.