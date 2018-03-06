Медведев выразил соболезнования близким погибших в катастрофе Ан-26

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев принес соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ан-26 в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Глава правительства подчеркнул, что всем, кого затронула случившаяся трагедия, будет оказана необходимая помощь, а все обстоятельства крушения будут тщательным образом расследованы.

«Глубоко потрясён страшным происшествием. Это большое горе для всех, кто потерял в катастрофе своих родных и близких, своих армейских товарищей, для российской армии, горе для всех нас. Эта утрата невосполнима», - говорится в сообщении Медведева.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта в 15:00 по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.