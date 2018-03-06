В США грузовик с соляной кислотой протаранил поезд: видео
Водитель грузовика, перевозившего кислоту, доставлен на вертолете в больницу.
Видео: ABC 33/40/ Facebook
Грузовик с соляной кислотой, столкнулся с поездом на западе американского штата Пенсильвания. Кадры с места событий публикует ABC 33/40.
Сообщается, что тягач перевозил в цистерне более 22 тонн кислоты. Территория ДТП оцеплена, специалисты ликвидируют последствия химической аварии.
Водитель большегруза госпитализирован на вертолете. Еще двое работников состава, вдохнувшие пары соляной кислоты, с ожогами доставлены в больницу.