В Национальной разведке США признали, что Россия успешно справляется с санкциями

Российская Федерация успешно справляется с введенными против нее санкциями. Этот факт был вынужден признать директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс в ведомственном докладе. Он размещен на официальном сайте сенатского комитета по обороне и посвящен вызовам, стоящим перед разведывательным сообществом США по всему миру.

В докладе директор Национальной разведки США обозревает мировую повестку и делает выводы относительно угроз, которые представляют стране те или иные страны. Разумеется, значительная часть доклада посвящена России, слово «Russia» в 28-страничном документе упоминается 67 раз – в два раза чаще, чем, к примеру, «China».

«Деятельность России будет направлена на то, чтобы подорвать единство Запада в вопросе санкций и поддержки властей Украины. Однако Кремль вполне справляется с санкциями на текущем уровне», - пишет Коутс в докладе.

Кроме того, глава Нацразведки США описал массу других вызовов, которые якобы бросает России Штатам. В их числе желание «снизить доверие к демократии», «вбить клинья между США и союзниками», «распространять ложь», «поощрять антиамериканские взгляды» и множество других клише, типичных для американской пропаганды.