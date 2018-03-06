В Крымской обсерватории вернут к жизни уникальный советский телескоп

В Крыму приступили к реставрации уникального телескопа с особым расположением зеркал. Произведенный в 1978-м году прибор до сих пор превосходит многие современные аналогии и обладает большим количеством оптики, однако при Украине телескоп был законсервирован.

Телескоп способен засечь космические объекты, расположенные на удалении в миллиарды световых. Однако такие характеристики определяются не только качеством оптики, но и удачным расположением – в центре полуострова, в 700 метрах над уровнем моря, на вершине горы Сель-Бухра, где астрономам не мешают городские огни.

Купол обсерватории весит около трехсот тонн, для его раскрытия используются сложные системы механизмов. Сегодня этот космический комплекс - рекордсмен по количеству открытий. С его помощью крымские астрономы обнаружили более полутора тысяч астероидов и еще больше переменных звезд.

Телескоп «Синтез» пользуется уникальными советскими разработками, которые на протяжении почти тридцати лет оставались секретными. Система адаптивной оптики гарантирует быстрое наведение и фокусировку, позволяет получать изображения космических объектов повышенной четкости.