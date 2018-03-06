В Сеть попали фото из съемочной студии «Белых касок» в Восточной Гуте

В Сети появились фотографии, снятые, как утверждается, в студии «Белых касок», расположенной в Восточной Гуте. На них запечатлен процесс постановочных съемок роликов о химических атаках, якобы совершаемых сирийскими правительственными войсками.

На одном из фото ассистент режиссера командует начать съемку очередной сцены, на заднем плане стоит женщина с ребенком на руках, рядом с ней - псевдо-правозащитники в белых касках, которые будут играть роль спасателей.

На другом снимке лежит пластиковая бутылка с жидкостью, напоминающей по цвету кровь и такие же пятна остались на столике с зеркалом. Следующая фотография, по всей видимости, сделана в костюмерной. На ней видно, как один из актеров держит в руках предметы, похожие на бутафорские человеческие конечности.

Интернет-пользователи считают, что происходит процесс создания нового вброса, направленного против правительства Башара Асада.