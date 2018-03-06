В Вене осквернили памятник освободителям Австрии от нацизма

Посольство Российской Федерации направило МИД Австрии официальную ноту протеста из-за осквернения памятника советским солдатам в центре Вены. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.

Неизвестные вандалы атаковали памятник в ночь на вторник. Они облили красной монумент освободителям Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац. Памятник погибшим в ходе освобождения Вены советским солдатам осквернили уже не в первый раз.

«Предыдущий акт вандализма был совершён всего лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи — 10 января 2018 года. В МИД Австрии направлена нота протеста»,- говорится в сообщении посольства РФ.

В прошлый раз вандалы облили памятник черной краской в январе 2018 года. Тогда сотрудники российского посольства увидели ее на мемориальной плите, когда ехали на работу.