В МИД РФ назвали «дикостью» бойкот Англией ЧМ-2018 в связи с отравлением Скрипаля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала дикостью заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за инцидента с бывшим офицером запаса ГРУ Сергеем Скрипалем.

«Дикость», - сказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия может принять жесткие меры по отношению к РФ, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Сергеем Скрипалем. Он также сказал, что может измениться формат участия сборной Англии в чемпионате мира – 2018.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а также его дочь, были госпитализированы в городе Солсбери после отравления неизвестным веществом.