СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-26 в Сирии

По факту крушения транспортного самолета Ан-26 Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Об этом сообщает в официальном пресс-релизе ведомства.

Дело возбуждено по статье 351 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия». Для расследования случившейся трагедии создана специальная оперативно-следственная группа.

Ан-26 ВКС РФ разбился шестого марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 39 человек, в том числе 33 пассажира и шесть членов экипажа. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выразили соболезнования близким погибших.