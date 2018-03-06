В Британии заявили о возможном бойкоте ЧМ-2018 из-за ситуации с экс-полковником ГРУ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что инцидент с отравлением неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, может отразиться на формате участия сборной Англии в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России. Слова министра приводит газета The Guardian.

«Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира», - говорится в сообщении.

Позже в британском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что слова Джонсона возможном бойкоте чемпионата мира-2018 могут касаться политиков и дипломатов, но не футболистов.

На ЧМ - 2018 команда Англии сыграет в группе G со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось известно, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным веществом. Он и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в сквере в городе Солсбери. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.