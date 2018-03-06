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Мне безразлично – Путин ответил на вопрос журналистки из США о «вмешательстве» в выборы

Вадим Синицын
19:02 06.03.2018
«Да мне все равно, мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют российское государство», - ответил Путин на вопрос журналистки NBC о российских гражданах, обвиненных во «вмешательстве» в выборы в США.

Американский телеканал NBC распространил второй фрагмент интервью с президентом России Владимиром Путиным. В нем глава государства отвечает на вопрос журналистки Мегин Келли, посвященный «вмешательству» РФ в президентские выборы в США.

Журналистка спросила, считает ли Путин нормальным, если тринадцать обвиненных во «вмешательстве» граждан России действительно пытались повлиять на ход выборов. Президент ответил, что этот вопрос его абсолютно не волнует.

«Да мне все равно, мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют российское государство. Мне безразлично. Если вас что-то беспокоит, скажите нам об этом официально. Пришлите документ, в котором будет изложено, в чем нас конкретно обвиняют. Объясните, в чем их обвиняют и мы тогда посмотрим. Если они нарушили российский закон, мы посмотрим», - объяснил свою позицию президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC заявил об категоричном отказе Москвы от возможности выдачи своих граждан в США, где они обвиняются во «вмешательстве» в президентские выборы.

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