Путин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе Ан-26

Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, передал слова соболезнования родным погибших в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», - сказал он.

Перед этим Владимир Путин выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу об обстоятельствах катастрофы.

«Президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», - добавил Песков.

Напомним, 6 марта около 15.00 по московскому времени на сирийском аэродроме Хмеймим военно-транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до ВПП. В результате, погибли 32 человека - 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

В Минобороны полагают, что к трагедии могла привести техническая неисправность, так как огневого воздействия по самолету не было. Военная прокуратура начала проверку обстоятельств крушения.