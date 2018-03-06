В Британии обнаружили окаменевший лес возрастом около семи тысяч лет

Жители британского города Редкар смогли прогуляться по окаменевшему лесу возрастом около семи тысяч лет, после того как в их городе прошел сильный шторм. Об этом пишет портал GazzetteLive.

Непогода смыла прибрежные пески, под которыми оказались останки древних дубов, берез и буков. Их можно было увидеть во время отлива. Британцы также нашли фрагменты затонувших лодок.

Отмечается, что первые упоминания о лесе на данной территории можно найти в источниках от 1871 года, когда в этом районе нашли кабаньи клыки и рога оленей.

Накануне по Туманному Альбиону прошел снежный циклон, который доставил британцам массу проблем и перебоев в работе с транспортной системой. К примеру в городах Бродстейрс и Рамсгит шторм вынес на берег несколько тысяч мертвых морских животных.