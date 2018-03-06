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Белый дом «уперся рогом»: зачем США наполняют Украину военными советниками

Александра Арсентьева
11:58 06.03.2018
Новое украинское агентство вписывается в план реформирования «Укроборонпрома», который был инициирован его экс-главой Романом Романовым, он открыл компанию американским советникам по стратегии.
Белый дом «уперся рогом»: зачем США наполняют Украину военными советниками
Фото: Минобороны Украины

Экс-директор Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны Соединенных Штатов в 2001–2009 годы Энтони Тефер в феврале 2018 года был назначен в наблюдательный совет украинского государственного концерна «Укроборонпром», который находится в основе украинской оборонной промышленности.  С августа 2016 года Тефер был советником по стратегии данного концерна, он должен запустить проект создания «украинской DARPA», так называемого Украинского агентства оборонных исследований.

У организации будет отдельное финансирование, которое будет выделятся президентом Украины Петром Порошенко и правительством страны, данное агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщает Intellegence online.

Новое украинское агентство вписывается в план реформирования «Укроборонпрома», который был инициирован его экс-главой Романом Романовым, он открыл компанию американским советникам по стратегии, среди которых президент американской компании Aeroscraft Игорь Пастернак. Это компания-производитель аэростатов известна прототипами дирижаблей Pelican и Dragon Dream, реализованными DARPA и Пентагону. Романов собирался подчинить «Укроборонпром» международному аудиту. Об его отставке было объявлено 13 февраля 2018 года после конфликта с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, не должна поколебать стратегические цели компании, которые были утверждены Порошенко.Также сообщается, что американские корпорации усиливают свое сотрудничество с «Укроборонпромом». Например, Харьковский авиастроительный завод в конце прошлого года получил инвестиции в $150 млн со стороны американского инвестиционного фонда Oriole Capitale Group.Возглавляют его два экс-сотрудника корпорации Boeing Паша Салех и Бредли Форман.

Под эгидой Конгресса Соединенных Штатов собираются влить в этом году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов. Кроме военной техники и обучения украинских специалистов, американские ресурсы концентрируются на укреплении возможностей государства по кибербезопасности.

Как говорится в статье Intellegence online, Украина стала настоящей лабораторией в части кибервойны между Россией и странами Запада. Создание кибервойск в украинской армии пока не вышла из стадии проекта.

Как сообщает издание, хотя Белый дом в Вашингтоне «уперся рогом» в украинском досье, американские государственные структуры в области безопасности и военных вопросов, подталкиваемые Конгрессом США, продолжают расставлять «свои пешки на Украине». 

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